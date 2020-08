Briatore ricoverato per Covid: l’imprenditore in condizioni “serie”

Briatore ricoverato per Covid. È quanto riporta L’Espresso, ora è all’ospedale San Raffaele di Milano. Non sarebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni vengono definite "serie". Proprio nei giorni scorsi Briatore era stato al centro di polemiche per la chiusura di locali dedicati alla movida, tra cui il suo Billonaire. Una delle strutture più chic di Porto Cervo, in Sardegna, che ora è diventato un focolaio. Inoltre, a ferragosto aveva partecipato a una partita di calcetto presso l’hotel Cala di Volpe: c’era anche Mihajlovic, risultato positivo domenica scorsa.