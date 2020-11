Bruges, Dennis non convocato per il Borussia: incredibile episodio sul pullman

Emmanuel Dennis non prenderà parte al match di questa sera contro il Borussia Dormund, match valido per il girone F di Champions League con Lazio e Zenit. L'attaccante del Bruges è stato escluso dalla lista dei convocati del tecnico Clement a causa di un episodio davvero particolare accaduto sul pullman. Come riporta Het Laatste Nieuws, il nigeriano ha lasciato il mezzo della squadra dopo che gli era stato impedito di sedersi nel posto che preferiva lui. In tempi di Covid, non tutti dei posti a sedere dei pullman sono disponibili causa distanziamento e i calciatori dovrebbero adeguarsi. Dennis è stato punito e verrà, inoltre, multato dal proprio club per il gesto compiuto.

