Conceição: "Alla Lazio anni fantastici. Inzaghi? Felice per quello che sta facendo"

Ora è il tecnico del Porto e come tanti che prima erano suoi compagni di squadra adesso siede sulla panchina di un club. Ne ha fatta di strada Sérgio Conceição che però non può dimenticare gli anni in biancoceleste: "Sono stati anni fantastici. Abbiamo vinto tante cose insieme", ha dichiarato ai microfoni de Il Cuoio, inserto speciale de il Corriere dello Sport. Uno scudetto, la Coppa delle Coppe, la Supercoppa Europea, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia. L'unico rammarico? Di certo la Champions League, che pure afferma il portoghese, "Avremmo potuto vincere". Sulla squadra di oggi allenata dal suo ex compagno Simone Inzaghi afferma: "Sono felice per lui e per quello che sta facendo, la squadra gioca bene e diverte".

