Serie A, quanto vale la maglia? Dalla Juventus alla Lazio: tutti i ricavi da sponsor

Se il calcio sta vivendo un momento molto difficile dal punto di vista economico a causa della pandemia da coronavirus c'è un settore che per ora non sembra aver accusato pesantemente del periodo: quello degli sponsor. Ogni club di Serie A ne ha uno o più di uno e La Gazzetta dello Sport ha condotto un'analisi in cui mette a confronto i ricavi per ogni squadra prendendo in considerazione dallo sponsor di manica al retro sponsor escludendo solo i fornitori di materiale tecnico. Ovviamente al primo posto in classifica non poteva che esserci la Juventus: Jeep insieme a Cygames porta nelle casse bianconere ben 48 milioni. Secondo posto invece per la Fiorentina di Commisso con Mediacom, di proprietà del presidente, con un valore che ammonta a 26,2 milioni. Terzo gradino del podio per il Sassuolo che con Mapei porta a casa ben 18 milioni. Fanalino di coda in questo caso la Lazio che guadagna dalla partnership con Frecciarossa 0,5 milioni di euro.

Questa la classifica completa:

Juventus: 48 milioni (Jeep, Cygames)

Fiorentina: 26,2 milioni (Mediacom, Estra, Prima.it)

Sassuolo: 18 milioni (Mapei)

Roma: 16 milioni (Qatar Airways, Iqoniq, Hyundai)

Inter: 11 milioni (Pirelli)

Milan: 10 milioni (Emirates)

Napoli: 9 milioni (Msc Crociere, Kimbo, Lete)

Atalanta: 7 milioni (Radici Group, Plus 500, Automha e Gewiss)

Torino: 5 milioni (Beretta, Suzuki, Edilizia-Acrobatica, N.38 Wuber)

Cagliari: 4 milioni (Ichnusa, Regione Sardegna, Arborea, Tiscali)

Bologna: 2,5 milioni (Facile Ristrutturare, Selenella, Scala, Illumia)

Udinese: 2,2 milioni (Vortice, Dacia, Prosciutto San Daniele, Bluenergy)

Parma: 2,1 milioni (Old Wild West, Cetillar, Viva la Mamma, Canovi)

Hellas Verona: 1,5 milioni (Winelivery, Sinergy, Trivellato, Vetrocar, Sec Ponteggi e Scaligera Arredamenti)

Benevento: 1,5 milioni (Rillo Costruzioni, Ivpc, Don Peppe, Pastificio Rummo)

Genoa: 1,5 milioni (Blanca Sistema, Synlab, LeasePlan)

Crotone: 1 milione (Envi, San Vincenzo, Vumbaca, Viemme)

Sampdoria: 1 milione (Very Mobile, Ipsa)

Spezia: 0,7 milioni (Ten, Iozzelli Piscine, Pediatrica)

Lazio: 0,5 milioni (Frecciarossa)

