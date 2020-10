Bruges - Lazio, De Grandis: "Biancocelesti sfortunati, ora tocca a Correa e Milinkovic"

La Lazio è partita per la trasferta di Champions League contro il Bruges, ma diversi giocatori sono stati costretti a rimanere a casa. In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della società, che come riferito da Inzaghi in conferenza stampa arriveranno domani, il tecnico si prepara con gli uomini che ha a disposizione. Stefano De Grandis dagli studi di Sky Sport ha definito sfortunati i capitolini e ha individuato i calciatori che ora devono prendersi la squadra sulle spalle.

SITUAZIONE LAZIO - "Non è una questione di profondità della rosa, se hai diversi positivi la colpa non è tua. Sfortunatissima la Lazio perché fare risultato contro il Bruges significherebbe andare in testa al girone. Domani non puoi permetterti di perdere un giocatore perché entra un primavera. Manca uno come Luis Alberto che oltre ad essere uno dei più forti è anche decisivo. Adesso Correa deve tirare fuori la personalità, lo stesso Milinkovic. Entrambi sono giocatori che sono forti solo in determinate occasioni, ora devono prendere il boccino in mano."

