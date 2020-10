Bruges - Lazio, probabili formazioni: Milinkovic c'è, emergenza in difesa

Lazio proiettata verso la seconda giornata del girone F di Champions League, scontro al vertice contro il Bruges vittorioso in trasferta contro lo Zenit al primo match della competizione. Qualche dubbio di formazione per Inzaghi: ancora non si vede Strakosha e quindi spazio a Reina in porta, oltre all'albanese, non ci saranno Luiz Felipe, Leiva, Cataldi e Armini. A centrocampo Parolo potrebbe prendere posto in mediana, Milinkovic tornerà dal primo minuto. In attacco potrebbe vedersi la coppia composta da Correa e Caicedo, vista l'assenza di Immobile durante l'allenamento della vigilia.

UEFA Champions League 2020-2021

Club Bruges - Lazio

Girone F - 2ª giornata

Mercoledì 28 ottobre 2020, ore 21:00

Stadio Jan Breydel di Bruges

Probabili formazioni:

CLUB BRUGES (4-3-3): Horvath; Clinton Mata, Mechele, Ricca, Sobol; Vormer, Vanaken, Rits; Diatta, Bonaventure, De Ketelaere. A disp.: Balanta, Lang, Schrijvers, Okereke, Badji, Van der Brempt, Shinton, De Cuyper, Lammens, Fuakala, Van den Keybus, Baeten. All.: Clement

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Correa, Caicedo. A disp.: Alia, Furlanetto, Franco, Pica, Bertini, Czyz, Muriqi. All.: Inzaghi.

