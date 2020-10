Bruges - Lazio, Vanaken: “Inizio difficile, potevamo anche perdere”

Un pareggio sofferto per la Lazio, che torna a Roma con un punto. Alla rete di Correa, ha risposto il calciatore del Bruges Vanaken. Ecco le dichiarazioni di quest'ultimo a RTL: "Poteva finire 2-1 o 3-1, ma anche 1-2. Abbiamo mancato di efficienza. Simon (Mignolet, ndr) ha fatto una grande parata e alla fine ci ha tenuti in partita. Sarei stato decisamente più deluso se avessimo perso. Abbiamo trovato il rigore e il pareggio nel momento perfetto. L'inizio è stato difficile con il loro gol ma siamo riusciti a risalire. Sono contento per come abbiamo giocato".