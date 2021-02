Bucciantini: "Lazio squadra forte negli spazi, per l'Inter sarà complicato"

Tutto pronto per Inter - Lazio, che tra pochi minuti scenderanno in campo per darsi battaglia. Ai microfoni di Sky è intervenuto Bucciantini: “Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia la Lazio è tornata ai suoi livelli, è un po’ come è successo a volte negli scorsi anni. Lazio e Inter sono due squadre simili, che cercano di giocare negli spazi perché in quello sono molto forti. La Lazio nello spazio è fortissima, sarà una gara complicata. Sono le due squadre che corrono di più”.