Budel: “Deve comprare un difensore a gennaio, poi Lazio da scudetto”

"La Juventus di Sarri mi piace ma a Roma gli episodi, la bravura della Lazio e l'espulsione di Cuadrado hanno indirizzato la partita". Parola di Alessandro Budel, ex centrocampista anche del Cagliari (prossimo avversario dei biancocelesti), intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Tra gli argomenti trattati, l'attuale commentatore tecnico di DAZN ha rilasciato anche un pensiero sulla squadra di Inzaghi: "Penso che per la Lazio sia veramente difficile lottare a fino alla fine per lo scudetto, ma sarebbe bello se riuscisse a farlo. Voglio andare controcorrente e dire che, se sarà fortunata e non avrà particolari infortuni, potrebbe farcela. Sicuramente, però, a gennaio dovrebbe aggiungere qualcosa in difesa, magari un ricambio in più". Da ex, Budel ha parlato anche del Cagliari: “Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma la squadra di Maran sta facendo grandi cose. Comunque, già prima dell'inizio del campionato si poteva intuire che la squadra fosse ottima. Hanno un centrocampo solido con Cigarini e altre due mezzali che si adattano bene al modo di giocare del mister. L'ambiente è bello carico, crede nella squadra. Con un Nainggolan così potrebbe davvero ambire ad un posto nelle coppe".

