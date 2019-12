FORMELLO - Lazio, Marusic e Berisha in gruppo. Potrebbe aumentare il turnover...

FORMELLO - I risultati strapositivi in campionato, la trasferta di Cagliari davanti come prossima tappa della corsa Champions. Ecco perché Simone Inzaghi si giocherà con le seconde linee le poche speranze di qualificazione rimaste in Europa League. Le prove tattiche scatteranno domani durante la rifinitura. Intanto stamattina il tecnico ha riabbracciato in gruppo Marusic e Berisha, due calciatori ai box da tempo. Sono rientri fondamentali per aumentare la rotazione in vista della partita di campionato in Sardegna. Il montenegrino e il kosovaro potrebbero partire dal primo minuto con il Rennes e permettere all'allenatore di risparmiare Lazzari sulla destra, più Milinkovic e Luis Alberto nel ruolo di mezzala sinistra. L'ex Salisburgo, tornando a disposizione, potrebbe completare il terzetto centrale della linea mediana con Parolo e Cataldi.

INFERMERIA. Gli infortunati sono Patric, Lukaku e Adekanye. In attacco potrebbe "sacrificarsi" Immobile: Ciro probabile partner di Caicedo, titolare sicuro. Correa destinato alla panchina. In difesa, invece, il probabile terzetto visto spesso in Europa League: Vavro in mezzo, con Bastos e Acerbi ai suoi lati. Proto viaggia verso la seconda presenza stagionale dopo quella all'Olimpico con il Cluj. Nella seduta odierna, insieme ai preparatori Grigioni e Zappalà, c'erano il belga, Guerrieri e il Primavera Alia.

