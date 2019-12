Europa League, Rennes Lazio: ecco chi arbitrerà il match

La Lazio, sull’onda dell’entusiasmo dopo i tre gol rifilati alla Juventus, affronterà giovedì sera in Francia il Rennes, nell’ultimo match del girone d’Europa League. L’armata di Inzaghi è chiamata al miracolo: per ottenere la qualificazione agli ottavi, dovrà vincere contro la formazione di Stéphan e sperare che il Celtic faccia lo stesso contro il Cluj. Intanto, sono stati resi noti i nomi degli arbitri per le prossime gare europee. Il serbo Srdjan Jovanovic dirigerà il match tra Rennes e Lazio, in programma al Roazhon Park. Assistenti: Uroš Stojković (SRB), Milan Mihajlović (SRB); IV uomo: Novak Simović (SRB). Una curiosità relativa alla designazione: il fischietto serbo ha diretto la partita tra Cluj e Celtic, due delle avversarie della Lazio nell'attuale edizione d'Europa League, valida per la qualificazione in Champions, giocata il 7 agosto scorso.

