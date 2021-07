Bundesliga, si riparte: stadi aperti ai tifosi. Ma solo fino al 50%...

Buone notizie dalla Germania. Anche nella Bundesliga si va verso la riapertura degli stadi. Come riportato da Sky Sport, dal prossimo 27 agosto, ci sarà infatti la possibilità di ospitare fino a 25mila spettatori negli stadi. Decisione presa tra i vari Länder: ogni struttura potrà essere riempita fino al 50% della capienza, senza andare oltre i 25 mila ingressi. Norme più restrittive solo in Baviera: il Bayern Monaco potrà avere meno tifosi al seguito, ovvero il 35% della capienza totale, ma fino a 20 mila spettatori. Questa normativa sarà in vigore dall'inizio del campionato fino all'11 settembre, per poi essere eventualmente prolungata, annullata o modificata a seconda di come sarà l'andamento della curva dei contagi e della situazione epidemiologica nel paese.

COME ACCEDERE ALLO STADIO - È stato trattato anche il punto delle modalità di ingresso ai vari impianti. Ad essere autorizzate a partecipare saranno soltanto le persone vaccinate o che sono risultate negative a un tampone effettuato prima della partita, oppure quelle che hanno già contratto il virus dimostrando poi di essere guarite. Obbligatorio sarà anche tenere le mascherine fino all'arrivo al proprio posto e durante ogni spostamento.

Eriksen in finale: l'Uefa invita il danese e i suoi soccorritori a Wembley

Serie A, Spezia vicino all'annuncio del nuovo allenatore: i dettagli

TORNA ALL'HOME PAGE