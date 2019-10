Buu a Vieira, la Roma si scusa su Twitter: "La società non tollera il razzismo"

"L'AS Roma si scusa con Ronaldo Vieira per i buu razzisti subiti. La società non tollera alcun genere di razzismo e supporterà le autorità nell'individuare e, conseguentemente, mettere al bando i responsabili degli insulti razzisti nei confronti del centrocampista". Con questo post su Twitter, la Roma si è scusata per i buu razzisti indirizzati a Ronaldo Vieira dai tifosi giallorossi ieri durante Sampdoria - Roma. Un atteggiamento condannato dal calciatore e dagli addetti ai lavori. Il club ha preso le distanze dai responsabili e si è detta pronta a collaborare per individuarli. Dopo il caso Juan Jesus, un'altra tegola per la società di Pallotta alle prese anche con un'emergenza infortuni incredibile.

SAMPDORIA - ROMA, BUU A VIEIRA

SAMPDORIA - ROMA, VIEIRA REAGISCE AI BUU

