Roma, Daspo per tre anni al “tifoso” che ha insultato Juan Jesus

Daspo per tre anni e dunque divieto assoluto di andare allo stadio. È questa la decisione della Digos, che ha denunciato per stalking e minacce aggravate da odio razziale un 36enne di Civitavecchia. Su Instagram si fa chiamare “pomatinho”, ed è lo pseudo tifoso romanista che ha insultato Juan Jesus sui social dopo il pareggio della Roma contro il Genoa per 3-3 alla prima di campionato. L'uomo ha definito il brasiliano “Scimmia” e “Scimpanzè”, consigliandogli di “Sparire da Roma”. La società giallorossa lo ha immediatamente segnalato alle forze dell'ordine, e ora giustizia è stata fatta. Ma non è finita qui. La Roma ha comunque deciso autonomamente di "dasparlo a vita", impedendogli di partecipare alle partite del club anche una volta terminata la sanzione. Dal canto suo, la Lazio ha promesso simili provvedimenti nei confronti di tutti quei “tifosi” biancocelesti che si macchieranno di razzismo, lo ha confermato il presidente Lotito con queste parole.

