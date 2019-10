Serie A, la squadra del decennio: c'è Lulic. E la Roma se la prende...

Ahi, deve aver colpito dritto al cuore. Il noto portale Goal.com ha stilato un 11 del tutto particolare: è il Team of the Decade della Serie A. La squadra del decennio del campionato italiano, in parole povere. E c'è anche un po' di Lazio, rappresentata ovviamente dal suo capitano. Senad Lulic. Il bosniaco è - sulla carta, come nello scacchiere di Inzaghi - il quinto di fascia sinistra nella squadra che il sito piazza in campo con un 3-5-2. La (B)BBC comanda la difesa, tutta marchiata Juventus. Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini fanno da scudo a un centrocampo composto, da destra verso sinistra, da Callejon-Nainggolan-Pirlo-Hamsik-Lulic. Coppia d'attacco un po' vintage, con Di Natale al fianco dell'Higuain nella sua miglior versione, quella vista al Napoli. Un team che dalle parti di Trigoria non hanno accolto con troppo piacere: “E la Roma?!?”. Come se non bastasse la presenza del mattatore del 26 maggio, infatti, Goal.com ha infierito sul popolo romanista vestendo l'unico papabile giocatore giallorosso...di nerazzurro. L'oggetto della polemica è Nainggolan, riportato con la maglia dell'Inter. Ma c'è un perché. Il belga, pur giocando molte meno stagioni dalle parti di San Siro rispetto che all'Olimpico, ha segnato il gol decisivo per la qualificazione Champions League dell'allora squadra di Spalletti, proprio nell'ultimo campionato. Negli anni di Roma, invece, il centrocampista non ha mai raggiunto alcun obiettivo concreto. Ma il club giallorosso non ci sta, e per questo si è comunque lamentato ironicamente su Twitter: “Dateci la password di Goal.com”. Ahi, questa ha fatto davvero male.

