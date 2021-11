Cagliari, Joao Pedro: "Io in azzurro? Mentirei se dicessi che non mi fa piacere"

Si è parlato molto in questi giorni di un possibile approdo di Joao Pedro nella Nazionale azzurra. Il calciatore del Cagliari ha infatti la doppia cittadinanza e se chiamato da Mancini potrebbe indossare la maglia dell'Italia. Al termine della gara tra Sassuolo e Cagliari l'attaccante ha detto la sua in merito: "Io in azzurro? Sarei bugiardo se dicessi che non mi fa piacere, è la Nazionale più forte della storia, una maglia pesantissima e un paese che mi ha accolto. Mi fanno piacere le voci, non so se lo merito ma vuol dire che ho fatto qualcosa di importante. Sono nato in Brasile ma la Sardegna e l’Italia mi hanno dato tanto. E’ qualcosa di unico, non so il futuro ma è un momento speciale".

