Cagliari, la panchina di Semplici è in bilico: spunta l’idea Ranieri

Un punto nelle prime tre giornate è troppo poco, adesso Leonardo Semplici rischia grosso. Il tecnico del Cagliari non è partito per niente bene nella Serie A 2021/22 e ora rischia l'esonero. La prossima gara di campionato all'Olimpico contro la Lazio, in programma domenica alle 18, potrebbe diventare decisiva per l'allenatore nato a Firenze subentrato lo scorso anno a Di Francesco sulla panchina dei sardi. Come riporta calciomercato.com, allo stato attuale non sono previsti cambiamenti ma il Cagliari e il suo mister non possono più sbagliare. Circolano già i nomi dei possibili sostituti. Oltre a Diego Lopez, prende quota anche l'idea Claudio Ranieri che ha salutato la Sampdoria quest'estate. Il prossimo weekend Semplici arriverà nella Capitale con un macigno sulle spalle.