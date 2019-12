Cagliari - Lazio, Inzaghi: "Il nostro Scudetto è il quarto posto. Mercato? Parlerò con la società"

Una Lazio tenace e inflessibile espugna la Sardegna Arena e infila l'ottava vittoria di fila in campionato. Cagliari battuto per 2-1 e terzo posto blindato: ora la vetta della classifica è a soli tre punti di distanza. Al termine del match il mister biancoceleste, Simone Inzaghi, ha commentato la vittoria ai microfoni di Sky Sport: "Penso che abbiamo fatto una partita importante, non era semplice dopo essere andati sotto. I giocatori subentrati nella ripresa hanno fatto la differenza. Per quanto riguarda il recupero, parla il regolamento: sono stati fatti 5 cambi, abbiamo fatto gol e quindi il regolamento è stato applicato. Onore al Cagliari che ha fatto una buona partita, ma la Lazio ha meritato questa vittoria. Scudetto? Sono d'accordo con quanto detto da Tare. Ma comunque bisogna avere lucidità e ho la fortuna di avere dei ragazzi che si allenano sempre al massimo. Il nostro Scudetto sarebbe arrivare nelle prime quattro. E' giusto guardare verso l'alto, perché 8 vittorie non sono frutto del caso. A volte meritavamo di più, come ad esempio a Ferrara e nel doppio confronto col Celtic. Ma tutto quello che sta avvenendo è il frutto del lavoro. Non è facile giocare una volta ogni tre giorni e mezzo. Giovedì avevamo giocato in Francia col Rennes, è difficile giocare così spesso. Ma al di la di questo, la partita si mette in salita quando prendi subito gol, tuttavia siamo stati bravi a riprenderla. Avevo dei giocatori diffidati, non dimentichiamo che dobbiamo giocare una Supercoppa. Il compito di Leiva, Lulic e Acerbi non era semplice: forse alcuni giocatori hanno giocato con questo pensiero. Mercato? Con la società c'è un continuo confronto. Ci eravamo promessi di parlarne dopo la Supercoppa. Però la partita di oggi ha dato delle risposte importanti. Voglio fare tre nomi: Jony, Cataldi e Caicedo che sono entrati dalla panchina e hanno cambiato la partita. Ho la fortuna di avere una società che in questi anni non mi ha mai messo in discussione: sanno come lavoriamo e mi hanno sempre dato forza".