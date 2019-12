Cagliari - Lazio, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

DOVE VEDERE CAGLIARI - LAZIO - L'Europa League da gettarsi alle spalle, la Champions League da andarsi a prendere. A partire dal monday night di Cagliari (in programma lunedì 16 dicembre alle 20:45). Vero e proprio scontro diretto per il quarto posto, lo dice la classifica. Trasferta insidiosa per la Lazio e difficilmente raggiungibile per i tifosi biancocelesti che, tranne probabilmente qualche centinaio di temerari, dovranno godersi la partita da casa. Per farlo, però, occorrerà essere abbonati al pacchetto calcio di Sky Sport. La sfida verrà infatti trasmessa solo sui canali 202 (Sky Sport Serie A), e 252 (Sky Sport 252). Stesse “frequenze” anche per chi vorrà seguirla in streaming tramite l'app di Sky Go.

