Cagliari - Lazio, Luís Oliveira: "Partita aperta, Inzaghi ha una squadra completa"

Quattro anni a Cagliari tra il 1992 e il 1996, un'altra stagione nel '99-2000. Luís Airton Oliveira Barroso ha passato in Sardegna buona parte della sua carriera, mettendo a segno da attaccante anche cinquanta reti. Intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, il brasiliano ha introdotto la sfida in programma questa sera tra le squadra di Maran e la Lazio: "Il ritmo lo metterà il Cagliari, che è più fresco, visto che la Lazio ha giocato giovedì in Europa League. 4-3-2-1? Non è importante il modulo ma i giocatori che fanno la differenza. Ha dimostrato di essere una squadra forte, ha fatto un percorso importante battendo Napoli e Fiorentina. Quando ci sono i risultati, è più semplice giocare. Sarà una partita aperta e bella". Lulic e compagni sognano in grande: "Deve essere l'alternativa a Juve e Inter, o saranno sempre le stesse che vincono e lottano per lo scudetto. Quest'anno non c'è più il Napoli, devono uscire anche altre squadre per ravvivare il campionato. E' una squadra completa, quando arriva la palla lì davanti è sempre un pericolo".

