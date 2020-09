Cagliari - Lazio, nuovo innesto per i rossoblù: visite mediche per Godin

Il Cagliari mette a segno un colpo dall'Inter. Non è Nainggolan come lo scorso anno, ma Diego Godin. Come riporta Tuttomercatoweb.com il difensore uruguaiano sta svolgendo le visite mediche a Roma, propedeutiche all'ufficialità del passaggio in rossoblù. Godin potrebbe già essere a disposizione dei sardi nella partita di sabato alle 18 contro la Lazio.

