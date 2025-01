Cagliari - Lazio, trasferta vietata? La decisione del Prefetto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la Fiorentina, la Lazio affronterà il Cagliari. La sfida, in programma lunedì 3 febbraio alle 20:45, si disputerà all'Unipol Domus e per l'evento il prefetto della città sarda ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per i supporter biancocelesti residenti nella Regione Lazio così come accaduto in occasione della partita col Verona al Bentegodi.

Questo quanto si legge nel comunicato diffuso dalla prefettura: "In occasione dell'incontro di calcio Cagliari-Lazio valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, in programma per lunedì 3 febbraio 2025, alle ore 20.45 presso lo stadio Unipol Domus di Cagliari, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella regione Lazio. Il provvedimento è stato emesso dal prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull'ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive".

