Cagliari, Maran: "Lazio forte, se la giocherà alla pari con Inter e Juventus"

Il tecnico del Cagliari, Rolando Maran - come riporta la rassegna di Radiosei - ha parlato della Lazio, prossima avversaria dei sardi: "Non faccio promesse, né tabelle. Ci siamo meritati il posto che occupiamo, godiamoci il paesaggio e tra un po’ se ne riparla. In un mese circa dobbiamo affrontare Lazio, Juve, Milan e Inter. La Lazio, e non lo dico perché dobbiamo giocare la prossima con loro, è molto forte e pratica, ha trovato fiducia e continuità. Non la vedo come intrusa tra Juve e Inter, se la giocherà alla pari. Nello stadio del Sassuolo c’erano più sardi che emiliani. Dobbiamo sentire l’orgoglio di rappresentare questa gente, e loro l’orgoglio di essere rappresentati da noi”.

