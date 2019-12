Cagliari, Simeone: "Possiamo battere la Lazio. Immobile? Il migliore"

Dopo l'addio all'Europa League, la Lazio si rituffa nel campionato. Dopo il successo sulla Juventus, il calendario mette sulla strada dei ragazzi di Inzaghi un avversario difficile come il Cagliari. I sardi sono l'autentica sorpresa di questo avvio di stagione e occupano la quarta posizione in classifica. Le aquile sono quattro punti più avanti e possono allungare. Gli isolani, però, sono carichi come dice anche Giovanni Simeone. L'attaccante rossoblù, accostato più volte ai capitolini, sta facendo bene in terra sarda e sogna di giocare la Champions. Per farlo, il Cagliari deve e vuole battere la Lazio come ripete la punta sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. L'argentino ha vissuto dei momenti importanti a Roma quando, ancora bambino, ha visto il padre vincere lo scudetto con l'aquila sul petto. Ricorda benissimo la Città Eterna e l'Olgiata, zona dove abitavano allora. Oltre che sulla Capitale, Simeone jr spende parole al miele anche per Ciro Immobile. Il grande rivale di lunedì è uno dei centravanti preferiti del sudamericano che dice: "Immobile? In Italia è il migliore. Attacca bene lo spazio, fa dei movimenti pazzeschi". Bisognerà aspettare lunedì per capire chi vincerà la sfida tra i due che, però, stanno affilando le unghie.

