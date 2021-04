Calcetto | Prenotare il campo, ora si può. Riparte il pallone con gli amici, in zona gialla

L'esultanza del mondo sportivo "amatoriale" e non è visibile nei Trends di Google. Si, si potrà tornare a calcetto. Impazziscono le chat WhatsApp, tutti pronti a tornare su quel campo, magari un po' fuori forma, per riprendere a "battagliare" con gli amici sognando di essere Immobile, Correa o Pepe Reina. Si potrà fare a partire dal 26 di aprile nell'ambito della "rivalutazione" di tutte quelle attività all'aperto, anche di contatto, che evidenza scientifica ha mostrato come non essere veicolo di preferenza per la proliferazione del virus.

Dovrà aspettare lo sport al chiuso, vedi le palestre. A loro sarà riservato anche una "protocollo" specifico d'igiene e distanziamento. Naturalmente gli sport da contatto saranno possibile, per ora, solo nelle zone gialle. Prese subito d'assalto le app come Fubles, legate alla prenotazione dei campi.