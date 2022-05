Calcio: tutti i giocatori che si sono ritirati nella stagione 2021/2022

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L’addio al calcio di Hernanes è stato solo l’ultimo in ordine di tempo di un’annata in cui diversi interpreti illustri hanno deciso di appendere le scarpette al chiodo. Prima di lui aveva dato il triste annuncio il Kun Aguero che lo scorso dicembre, con una toccante conferenza, si è congedato dall’attività agonistica per via di un problema al cuore. Nello stesso periodo anche l’ex Juve e Roma Medhi Benatia si era pronunciato in tal senso. Il difensore marocchino ritiratosi alla soglia dei 35 anni ha deciso di cimentarsi nel business degli NFT. Rimanendo nel campionato italiano, un altro calciatore che ha detto basta è Ricky Alvarez, talentuoso trequartista che si è contraddistinto per le sue esperienze all’Inter e alla Sampdoria. Ad appena 33 anni ha giocato la sua ultima partita con il Velz Sarsfield. A settembre 2021 è stato invece il turno di Nasri e Mandzukic contraddistintosi per i suoi campionati vincenti con la maglia della Juventus. I prossimi due a compiere il grande passo dovrebbero essere Moussa Dembélé (ex Tottenham attualmente al Guangzhou in Cina) e Joaquin. L’ex ala della Fiorentina però dopo la vittoria della Copa del Rey del suo Betis potrebbe clamorosamente cambiare idea.