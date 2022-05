UFFICIALE - Hernanes il "Profeta" si ritira dal calcio giocato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ha deciso all'età di 37 anni di appendere gli scarpini al chiodo. Il Profeta Hernanes ha ufficializzato il suo addio al calcio durante un evento a Morumbi: "Ho ufficialmente smesso di giocare oggi. Non gioco da un po', ma volevo ufficializzarlo. Oggi chiudo la mia carriera di calciatore. Allenare? Ci ho pensato. Prima dicevo di no, poi pensavo forse, e oggi forse è una possibilità. Penso a fare un corso, prepararmi, ma non è una cosa che ho nel cuore voler fare l'allenatore".

Il brasiliano nel 2010 approdò alla Lazio e indossò l'aquila sul petto per ben 4 anni vincendo anche la storica Coppa Italia disputata contro la Roma del 26 maggio. Tra le altre ha indossato, in Italia, anche le maglie di Inter e Juventus.