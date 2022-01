Calciomercato, al via la sessione invernale: ecco tutte le date europee

CALCIOMERCATO - Scatta oggi la sessione invernale del calciomercato in Italia. Da oggi fino alle 20 del 31 gennaio i club nostrani potranno acquistare nuovi calciatori. Successivamente si potranno accogliere solo calciatori svincolati e si potranno cedere solo nei campionati dove il mercato è ancora aperto. In Europa le date sono più o meno le stesse con piccole differenze con gli orari di stop. Germania, Inghilterra e Francia, dove il mercato è aperto dal primo gennaio, chiuderanno il 31 gennaio ma rispettivamente alle 18, 23 (ora locale, le 24 in Italia) e 24. Anche Olanda e Portogallo chiuderanno l'ultimo giorno del mese, mentre in Turchia il calciomercato è ancora chiuso. In SuperLig si parte il 12 gennaio e si chiude l'8 febbraio, mentre in Russia è possibile fare acquisti fino al 22 febbraio.

RESTO DEL MONDO - In Brasile il mercato è chiuso ed aprirà il primo marzo per chiudere il 23 maggio. In Argentina si va dal 24 gennaio al 23 febbraio. In Cina il mercato è aperto fino al 26 febbraio, mentre la MLS aprirà la sessione a maggio.

ECCO LO SPECCHIETTO COMPLETO

Italia, Inghilterra, Germania, Francia, Olanda e Portogallo - chiusura 31 gennaio

Turchia - dal 12 gennaio all'8 febbraio

Russia - chiusura 22 febbraio

Cina - chiusura 26 febbraio

Argentina - dal 24 gennaio al 23 febbraio

Brasile - dal primo marzo al 23 maggio

Usa - da maggio 2022