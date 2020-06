Calciomercato, alla Reggina piace Zarate: avanzata un'offerta all'ex Lazio

Un ex Lazio alla Reggina? Come riporta Tuttomercatoweb.com, nelle scorse settimane il club calabrese ha recapitato un'offerta a Mauro Zarate, che piace molto alla società che milita in Serie B. La proposta risale però a tre settimane fa, prima che si sapesse dell'arrivo di Menez. Da capire dunque se un trasferimento può bloccare l'altro, ma è possibile che si rivedrà Zarate sui campi di calcio italiani.

