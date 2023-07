Calciomercato | Berardi, Carnevali: "Dalla Lazio nessuna offerta. Se arrivasse..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Domenico Berardi è il preferito di Maurizio Sarri per l'esterno d'attacco della Lazio. A inizio calciomercato la pista sembrava calda, ma la valutazione altissima da almeno 30 milioni del Sassuolo ha raffreddato la trattativa per il classe '94. Ai microfoni di Sky Sport l'amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali ha risposto a una domanda sul futuro dell'azzurro: "Berardi è felice di stare con noi. Io spero rimanga perché è il nostro campione, il giocatore più forte che abbiamo. Spero che non arrivino richieste importanti, però come tutte le cose se arrivassero sarebbero valutate, faremmo delle riflessioni insieme al giocatore. Consideriamo tutto e lo facciamo insieme al giocatore".

Sui rumors di calciomercato: "Attualmente ho sentito e letto alcune dichiarazioni, Lazio o meno, ma da parte loro non è arrivato nulla. Berardi non ha mai strappato contratti, altrimenti non sarebbe un professionista. Domenico è un professionista serio ed è un ragazzo straordinario. Al di là del giocatore bisogna conoscerlo come persona. A volte si sente dire che è un ragazzo particolare, non è vero, è un ragazzo fantastico e ve lo posso garantire perché lo vivo quotidianamente e non posso che parlare bene di lui".