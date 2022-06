Calciomercato, Bernardeschi dice sì al Napoli: pronto un contratto di 4 anni

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Federico Bernardeschi è pronto a svestire la maglia bianconera per infilarsi quella azzurra. L'esterno offensivo era stato accostato anche alla Lazio, ma ad affondare il colpo a parametro zero è stato il Napoli che è riuscito a convincere il giocatore con un contratto quadriennale. L'operazione in chiusura non escluderebbe comunque quella relativa a Gerard Deulofeu che resta nel mirino del club di De Laurentiis.