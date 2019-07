Calciomercato, Canovi: "Con i soldi di Milinkovic la Lazio si rafforza"

Il presidente della Lazio Lotito stamattina ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche di calciomercato. Ai microfoni di TMW Radio il procuratore Dario Canovi ha analizzato in particolar modo il capitolo Milinkovic: "Quelle di Lotito sono per me parole chiare, si sa che vende o lui o Luis Alberto. La valutazione più alta è quella di Milinkovic. E se incassi le cifre che vuoi, riesci davvero a rinforzare la squadra. Se davvero ha rifiutato lo scorso anno certe offerte, ha fatto davvero male. Tare è uno dei migliori ds in circolazione. Se quei soldi vengono riutilizzati sul mercato, riuscirà a rafforzare la squadra".

