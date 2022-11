Calciomercato, clamorosa indiscrezione dal Brasile: "La Lazio sul baby talento del Dortmund"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Si è distinto con la maglia del Borussia Dortmund e s'è conquistato un posto nella nazionale tedesca che disputerà i Mondiali in Qatar. Youssoufa Moukoko il grande desiderio dei grandi club europei. E ora nella corsa si sarebbe inserita anche la Lazio. Lo riportano i mezzi d'informazione brasiliani: dopo Manchester United, Liverpool, Barcellona, Real Madrid e PSG, recentemente sarebbe sorto l'interesse del club biancoceleste, "che promette di farsi forza nel tentativo di acquisire l'atleta". A onor del vero, i blaugrana sono in pole-position per battere la concorrenza delle altre interessate. Il Barça, infatti, è alla ricerca di un giocatore da affiancare o da far diventare la riserva di Lewandowski. Inoltre, avrebbero tutto l'interesse di ringiovare la propria rosa: il polacco non ha molti anni di carriera davanti a sé. Il suo futuro è ancora un'incognita, ma ciò che è palese è il suo esser finito, nel giro di poco tempo, sui taccuini dei migliori direttori sportivi. Nella stagione in corso, l'attaccante ha segnato sei gol e sei assist in 14 partite. Questo l'ha portato a essere convocato per la Coppa del Mondo da Flick. A 18 anni già è un predestinato. E alle sue giocate la Lazio non è rimasta indifferente.

