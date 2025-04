Calciomercato | Clamoroso Immobile! L'ex Lazio potrebbe tornare in Italia

TUTTOmercatoWEB.com

Ciro Immobile di nuovo in Italia? Questa è la grande indiscrezione che arriva direttamente dalla Turchia, dove si è trasferito la scorsa estate per indossare la maglia del Besiktas, lasciando da capitano e miglior capocannoniere della storia quella Lazio di cui era diventato simbolo e punto di riferimento. Eppure, a distanza di solo un anno, il richiamo della patria potrebbe aver già fatto nascere nell'attaccante campano la voglia di riavvicinarsi a casa.

L'INTER SU IMMOBILE - A riportare la notizia è il portale Fanatik, secondo il quale Ciro Immobile avrebbe dato mandato al proprio agente di trovare una nuova squadra in Serie A. Il suo contratto in scadenza nel 2026 lo renderebbe profilo appetibile per molte squadre, ma sarebbe una in particolar modo ad aver attirato le sue attenzioni: l'Inter. A Milano, infatti, Immobile ritroverebbe quel Simone Inzaghi con il quale è legato da un grandissimo rapporto e che, in biancoceleste, gli ha regalato alcuni dei momenti più belli e importanti della sua carriera.

PERCHE' L'INTER? - A favorire una possibile trattativa e, quindi, un eventuale ritorno in Italia di Immobile sarebbe la necessità dell'Inter di trovare un nuovo attaccante. I nerazzurri, in effetti, dovrebbero salutare Arnautovic, Correa e Taremi, aprendo spazio in rosa per un profilo come Ciro che resta garanzia di gol, ma anche di grande esperienza. All'Inter non solo Immobile ritroverebbe quel tecnico che gli ha permesso di diventare ciò che è oggi, ma anche di potersi gestire con maggiore facilità, partendo nelle gerarchie dietro Marcus Thuram e Lautaro Martinez, limitando quindi il suo minutaggio e diventando un'opzione più che valida per favorire le rotazioni della rosa.