Avellino - Lazio, parla Sarri: "Sono un ex. Mi fa piacere tornare..." - VIDEO

© foto di Federico De Luca

Il 26 luglio la Lazio disputerà la prima amichevole del suo precampionato, scendendo in campo contro l'Avellino in occasione del terzo Memorial Sandro Criscitiello. La sfida si terrà alle ore 20:30 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone e darà ai tifosi biancocelesti l'occasione di visionare per la prima volta la squadra dopo il ritorno di Sarri. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il tecnico toscano si è soffermato sulla sfida, ricordando anche il suo passato nel club campano. Queste le sue parole: "Ci sono stato solo un mese, ma sono un ex anche dell'Avellino, quindi mi fa anche piacere questa cosa. Ho giocato molto raramente lì dopo l'esperienza ad Avellino, però, soprattutto in un'occasione del genere, con il Memorial Criscitiello in palio, mi fa piacere".

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sportitalia e i biglietti per assistervi dal vivo sono già in vendita al seguente link: COMPRA QUI I BIGLIETTI

