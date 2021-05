Calciomercato, D'Ambrosio in ballo: tra l'opzione Inter e la tentazione Napoli

Danilo D'Ambrosio sarà un nome caldo nella finestra di calciomercato ormai alle porte. L'esterno difensivo classe '88, all'occorrenza terzo di difesa o quinto di centrocampo a destra e a sinistra, era in scadenza con l'Inter. Negli ultimi giorni la società nerazzurra ha esercitato l'opzione unilaterale di prolungamento per un anno a 2 milioni d'ingaggio. Secondo quanto riportato da fonti vicine al calciatore ci sarebbe un gentlmen agreement con la dirigenza nerazzurra, che concederebbe lo svincolo in caso di proposta migliore da parte di un altro club.

IPOTESI NAPOLI - L'ex difensore Bruno Cirillo, membro dell'entourage di D'Ambrosio, ha parlato a Radio Kiss Kiss: "Sarebbe molto felice di tornare a lavorare con Spalletti, al quale faccio un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura a Napoli. Normale che i nomi vengano accostati quando in passato si è lavorato bene assieme". Il Napoli potrebbe essere una meta gradita per D'Ambrosio, a maggior ragione dopo l'arrivo di Spalletti.

