Lazio, rebus sul modulo: ipotesi rivoluzione "a 4", ma il piano acquisti è bloccato

Continuità o rivoluzione? L'addio di Simone Inzaghi spinge verso una riflessione sul futuro della Lazio in chiave tattica. Il piacentino ha strausato il 3-5-2 per 208 partite su 251. Dal finale della stagione 2016/17 ha optato per una strada che non ha smesso di percorrere. E la scelta era "promossa" dal ds Igli Tare, che considera la difesa "a 3" un modulo europeo. La situazione, tuttavia, potrebbe cambiare a breve. Tanti tecnici che sono stati accostati ai biancocelesti nelle ultime ore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, giocano con una linea "a 4". È il caso ad esempio di Mihajlovic, che al Bologna opta per un 4-2-3-1, o di Sarri che utilizza il 4-3-3. La Juventus di Pirlo è stata importata con il 4-4-2, mentre Villas-Boas col Marsiglia ha scelto il 4-2-3-1 e il 4-3-1-2. Tra i papabili, la difesa a tre è utilizzata essenzialmente da Mazzarri.

TUTTO IN UN'ESTATE - Non è semplice cambiare tutto in un'estate. La Lazio per quattro anni è stata costruita acquistando esterni di centrocampo. È stato scelto Leiva come regista di rottura, e valorizzati Luis Alberto e Milinkovic da mezzali. Il calcio verticale è diventato il marchio della squadra, con Immobile messo nelle condizioni ideali per colpire in profondità. La nuova Lazio si conoscerà solamente dopo che sarà scelto il successore di Simone. Al momento, visti i nomi in orbita, sembra praticamente certa la dismissione del tanto amato 3-5-2, ma il cambiamento non può esser dato per scontato.

IL PIANO DI INZAGHI - L'addio di Inzaghi stravolge le cose e blocca il mercato, quantomeno le strategie. Nell'incontro di mercoledì mattina s'è era iniziato a parlare di garanzie tecniche. L'intera era totale: si sarebbe data caccia a due difensori. Ad un esterno in stile Lulic dando a Kamenovic il tempo per crescere. Leiva era e continua a essere in bilico. Il suo manager Bertolucci è atteso in Italia dove incontrerà Tare. Sempre in ballo Correa, uno dei "sacrificabili" sul mercato. Si sarebbe cercata un'alternativa o un sostituto. Le esigenze cambierebbero in caso di rivoluzione a 4, almeno nell'acquisto di un terzino sinistro con l'adattamento di Lazzari a destra. Il rebus deve essere sciolto.

Lazio, Cassano difende Inzaghi: “Non si può parlare di tradimento dopo 22 anni”

Strakosha, l'addio di Inzaghi può cambiare il suo futuro: ma senza rinnovo sarà cessione

TORNA ALLA HOMEPAGE