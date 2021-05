Lazio, Cassano difende Inzaghi: “Non si può parlare di tradimento dopo 22 anni”

Nel corso della Bobo Tv, come di consueto in diretta su Twitch, Antonio Cassano ha detto la sua sul passaggio di Simone Inzaghi dalla Lazio all'Inter. Questo il pensiero dell'ex fantasista di Bari e Sampdoria: "Inzaghi mi piace tantissimo sia per come allenatore sia per come si rapporta coi giocatori. E poi ha portato tre trofei alla Lazio che non sono pochi e riacceso anche l’entusiasmo della piazza. Non si può parlare di tradimento dopo 22 anni in biancoceleste e per questo non mi piacciono certe minacce che ha ricevuto. Inoltre ha una mentalità più europea e sa valorizzare i giocatori come Immobile, Milinkovic-Savic, Luis Alberto o Acerbi”.