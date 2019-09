Calciomercato, dal 2020 le nuove restrizioni della Fifa: le novità

Novità per quanto riguarda il calciomercato che verrà. Già dal 2020 potrebbero essere effettivi i cambiamenti varati dalla FIFA's Football Stakeholders Committee sulle finestre di trasferimento. Come riporta Goal.com, la prima novità importante riguarda i prestiti tra grandi club: dal 2020/2021 sarà possibile effettuare massimo 8 operazioni a titolo temporaneo internazionali - in entrata e uscita - per calciatori dai 22 anni in su. Dalla stagione 2022/2023, saranno permesse solo 6. I nuovi provvedimenti riguardano anche gli agenti, che d'ora in avanti godranno di meno benefit rispetto a oggi. Inoltre, potranno rappresentare solo una delle parti coinvolte nella trattativa di calciomercato (calciatore, club di destinazione e club venditore). Anche sulle commissioni ci saranno dei cambiamenti: i procuratori avranno diritto al 10% della somma incassata dalla società rappresentata, in caso di cessione di un giocatore, al 3% dell'ingaggio dei propri assistiti e al 3% dalla società rappresentata impegnata in un acquisto. Tutte queste introduzioni verranno discusse il prossimo 24 ottobre, al Consiglio della FIFA: se ne parlerà, cercando di approvarle subito e renderle operative già dal prossimo anno.

