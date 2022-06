Calciomercato, dal Brasile: "Lazio e Atalanta su Maycon"

Il giocatore dello Shakhtar Donetsk è in prestito al Corinthians dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Oltre alle due italiane...

CALCIOMERCATO LAZIO - Il conflitto in Ucraina ha cambiato la vita di molte persone e fermato anche il calcio nel paese. Tanti calciatori si sono ritrovati fermi e alcuni hanno scelto di sposare nuovi progetti. E' il caso di Maycon de Andrade Barberan, conosciuto come Maycon, centrocampista brasiliano dello Shakhtar Donetsk che da marzo si trova in prestito al Corinthians. Il futuro di Maycon potrebbe essere lontano dal Corinthians. Il giocatore sarebbe finito nel mirino di molti club europei. Come sottolinea Goal Brasile, club in Italia, come Lazio e Atalanta, hanno fatto sondaggi considerati "più forti", mentre grandi squadre in Portogallo hanno cercato di conoscere maggiori dettagli su un possibile accordo per il giocatore. Il 24enne è considerato uno dei grandi talenti del club e prima del conflitto veniva valutato almeno 15 milioni di euro. Possibile che il calciatore venga girato in prestito e il Corinthians spera di tenerlo fino al termine della stagione. Da quando è arrivato in Brasile ha giocato 15 partite di cui 12 da titolare segnando anche due gol. Il sito brasiliano spiega anche che il calciatore si trasferito con tutta la famiglia e che i figli frequentano le scuole a San Paolo.