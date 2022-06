Calciomercato, dall'Inghilterra: "Un club inglese sfida la Juve per Pogba"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Paul Pogba è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista francese, che non ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United, è uno dei colpi più ambiti di questo calciomercato estivo. In questo momento la Juventus è in vantaggio sulle altre e i tifosi bianconeri sognano un ritorno allo Stadium del Polpo. C'è da sciogliere però il nodo ingaggio con il calciatore che percepiva uno stipendio altissimo. Il centrocampista campione del mondo nel 2018 gradirebbe il ritorno in Serie A anche più delle avance del PSG. Il mercato però è ancora lunghissimo e le insidie sono dietro l'angolo. Secondo il quotidiano inglese The Mirror, infatti, potrebbe inserirsi nella trattativa anche il Liverpool. Klopp sarebbe contento di accogliere Pogba come rinforzo per il suo centrocampo. La Juve deve stare molto attenta e cercare di accellerare i tempi.