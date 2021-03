Calciomercato, dalla Spagna: "Anche la Lazio su Cordova". Ma lui prende tempo...

Sebastián Cordova è uno dei gioiellini del Messico che si è conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Il centrocampista dell'América è stato premiato come miglior giocatore del torneo. Ecco perché non sorprende che il suo nome sia accostato a grandi squadre europee. Come la Lazio e la Roma, secondo quando riporta 90min.com. Ma anche il Betis Siviglia, che aveva mostrato già in passato l'interesse per il giocatore classe '97. In conferenza stampa, Cordova ha fatto chiarezza sul futuro, sottolineando di aver voglia di iniziare una nuova avventura in Europa ma, allo stesso tempo, di essere più concentrato che mai sulla sua attuale squadra: "Per ora sto pensando solo al presente, sono felice dove sono. Magari arrivasse qualche offerta, però sono cosciente che devo rendere ovunque. Le Olimpiadi potrebbero essere un trampolino, sarebbe perfetto".

