Europei Under 21, l’Italia batte la Slovenia e vola ai quarti: super gol di Cutrone - VIDEO

L'Italia Under 21 non sbaglia e si qualifica ai quarti di finale degli Europei. Gli azzurrini schiantano 4-0 la Slovenia nell'ultima giornata della fase a gironi. I ragazzi di Nicolato passano da secondi con 5 punti dietro alla Spagna capolista. Tris azzurro nel primo tempo. Prima il sinistro chirurgico di Maggiore, poi la rete di Raspadori e infine il rigore di Cutrone che, allo scadere della prima frazione, fallisce il secondo tentativo dal dischetto. Nella ripresa l'ex attaccante di Milan e Fiorentina si rifà subito e sigla un eurogol scaricando un missile sotto l'incrocio dei pari e firmando il gol del definitivo 4-0. Nel finale espulso Marchizza per doppia ammonizione. Il difensore dello Spezia sarà costretto a saltare i quarti di finale dove l'Italia affronterà una tra Portogallo, Croazia e Svizzera.

