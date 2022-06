Calciomercato, Giaccherini consiglia Mertens: “Se fossi in lui…"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens è finito sotto i riflettori del calciomercato. Il folletto belga non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli e ad oggi la distanza tra le sue richieste e quelle della dirigenza partenopea sembrano portare sempre più ad un addio. Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse della Lazio per l'attaccante. La dirigenza biancoceleste non ha avuto però alcun contatto con gli agenti di Mertens, tutto rimane in stand-by, solo riflessioni. Ad intervenire in merito è Emanuele Giaccherini che ai microfoni di TMW Radio ha dichiarato: "Lì ci sono delle dinamiche tra il calciatore e la società. Tutto dipende dalle idee del Napoli: quanto crede che possa ancora dare alla causa? La richiesta è una richiesta alta per un calciatore dell'età di Mertens, ma è assolutamente un calciatore di livello che ha fatto le fortune del Napoli. Io, fossi nel Napoli, farei di tutto per trovare una soluzione. Per il bene di tutti, per quello che ha fatto Mertens al Napoli e per quello che Napoli ha fatto per Mertens sarebbe buono per tutti trovare una soluzione. Dispiacerebbe un addio turbolento, a lui in primis perché ama Napoli e l'ha sempre dichiarato. Sarebbe un peccato se questa storia finisse così. Mi auguro che si possa trovare la soluzione migliore per tutti".

Pubblicato l'8/06