Calciomercato, Giroud: "A gennaio volevo andare via, ho quasi firmato con la Lazio"

Olivier Giroud è stato il nome che ha infiammato l'ultimo giorno della scorsa finestra di mercato. L'attaccante francese stava per lasciare il Chelsea ed è stato a un passo dal firmare un contratto con la Lazio. Non solo i biancocelesti lo hanno trattato, come ha ammesso lui stesso in un'intervista a So Foot: “Durante gli ultimi tre giorni della finestra di mercato ero spesso nell’ufficio dell’allenatore alla ricerca di una soluzione. Speravo che il Chelsea trovasse un mio sostituto, così potevo andare via. Ho quasi firmato un contratto con Lazio e Inter. Ero così determinato a partire che quasi mi sono trasferito al Tottenham“

