Calciomercato | Il Bayern Monaco è a caccia di un difensore: i dettagli

Si infiamma il calciomercato di gennaio ancora prima ancora che abbia inizio. Grandi idee riguardano il Bayern Monaco, che affronterà la Lazio nel prossimo febbraio e marzo agli ottavi di Champions League. Sono proprio i bavaresi che vogliono ritagliarsi uno spazio da protagonisti nella sessione invernale, e uno degli ultimi nomi sondati è quello di Raphael Varane. Come riportato da Sport, il francese a breve potrebbe lasciare il Manchester United, visto che ormai è sceso di molto nelle gerarchie di Ten Hag. Per portarlo via dall'Inghilterra, però, serviranno almeno 20 milioni. Se l'affare dovesse andare in porto, l'ex Real Madrid incontrerebbe la formazione di Maurizio Sarri in Europa.