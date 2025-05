Calciomercato Lazio | Cataldi, Pradè sul riscatto: "Ne parleremo, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina chiude in Conference League, quarta partecipazione consecutiva per i viola che hanno anche perso due finali contro West Ham e Olympiacos, il traguardo europeo sembra aver messo a riparo la posizione di Raffaele Palladino che rimarrebbe a Firenze dopo un primo anno tra alti e bassi. Ma è lo stesso ds Pradè a confermare la permanenza di Palladino: "Un anno a Firenze sono come sette in un'altra piazza. Il mister è un ragazzo molto determinato, ha una grandissima dote che piace alla dirigenza: è un grandissimo lavoratore. Quest'anno gli sarà servito tanto".

Con Palladino, dopo il rinnovo, si sta già progettando il mercato e uno degli argomenti è quello legato a Danilo Cataldi. Il centrocampista è arrivato a Firenze, quasi un anno fa, per un milione di prestito e riscatto fissato a quattro milioni. L'opzione scade il 30 giugno e Pradè spiega: "Di Cataldi ne parleremo con il mister e vediamo. Mentre per Adli non eserciteremo l'opzione, è stata una decisione presa insieme al calciatore". Altri giocatori non verranno riscattati dal club viola: "Eserciteremo l'opzione di riscatto per Fagioli e Gosens, non per Folorunsho, Colpani e Zaniolo". I tre torneranno rispettivamente a Napoli, Monza e Istanbul sponda Galatasaray.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.