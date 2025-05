Lazio, il programma per l'estate: la società pensa a tre amichevoli all'estero

RASSEGNA STAMPA - Si prepara l'estate della Lazio. Il ritiro ormai è ufficiale a Formello, soprattutto dopo il comunicato di addio ad Auronzo di Cadore della società. Ora ci sono da mettere a punto le amichevoli pre-stagione, che la società sta pensando di fare all'estero. In attesa di scoprire chi sarà il nuovo allenatore, sono già previste due amichevoli a Istanbul, in Turchia, contro Fenerbahce e Galatasaray, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Un mini-ritiro in Turchia era già stato svolto nel dicembre 2022, quando la Serie A era in stand-by per il Mondiale in Qatar. In quel caso i biancocelesti avevano battuto sia il Galatasaray (2-1) che l'Hatayspor (5-2). In panchina c'era Sarri. Per quest'estate, poi, è pronta anche una partita in Inghilterra, come successo due anni fa contro l'Aston Villa (sconfitta 3-0) e l'anno scorso contro il Southampton (1-1). Mancano le ufficialità, la società sta definendo il programma completo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.