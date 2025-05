Lazio, Parolo: "A Lotito queste situazioni fanno comodo". E sul mercato...

TUTTOmercatoWEB.com

Nel corso dell'ultima puntata di 'Step on Football', il podcast su Dazn, Marco Parolo ha analizzato anche la situazione in casa Lazio. Queste le considerazioni dell'ex giocatore sia sul futuro dell'allenatore sia sul mercato sia sulla stagione in generale: "La Lazio a volte in queste situazioni a Lotito fanno anche comodo, non è costretto a investire può addirittura vendere per dire che deve recuperare i soldi persi dall’Europa e gestire un po’ meglio questa situazione andando a prendere colpi a sorpresa e sperare che Baroni faccia il miracolo. La Lazio oggi ha bisogno di prendere quei due tre giocatori per colmare un po’ il gap con quelle davanti che altrimenti sarebbe troppo grande e non le prendi più Quest’anno aveva una grandissima possibilità, col girone d’Europa League che ha fatto. E se a gennaio avesse preso un centrocampista che avrebbe potuto far rifiatare Guendouzi e Rovella e avesse preso davanti un giocatore che ti faceva la differenza, la Lazio avrebbe veramente potuto puntare la Champions e essere tra le prime quattro per quello che aveva espresso”.

“Baroni secondo me andrà a batter cassa, per un anno ha accettato tutto quello che gli hai dato perché per lui era un sogno però poi giustamente andrà a pretendere determinate situazioni”.

