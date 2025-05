Calciomercato Lazio | Pasalic, la Roma ci prova con Gasperini: l'intreccio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Duello a tre. Pasalic diviso tra Atalanta, Lazio e Roma. Il futuro di Gasperini sta influenzando le scelte del centrocampista croato, in scadenza a giugno. Da diverse settimane la società bergamasca gli ha proposto un rinnovo di contratto, ma non è ancora arrivata la risposta definitiva. Anzi, i Percassi sono in pressing per farlo firmare il prima possibile.

La paura, infatti, riguarda proprio la prossima scelta di Gasperini, che potrebbe chiedergli di seguirlo alla Roma, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà. Ma come vi avevamo raccontato, sul classe '95 ci sarebbero anche Lotito e Fabiani, in attesa di scoprire chi sarà il prossimo allenatore.

